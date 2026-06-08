भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मॉस्को में EAEU संग वार्ता की तैयारी

निर्यात नियमों को आसान बनाने पर जोर

भारत निर्यात नियमों को सरल करना चाहता है। इसकी कोशिश है कि वह कड़े खाद्य सुरक्षा और तकनीकी मानकों को सरल करे। ऐसा करके वह समुद्री भोजन, कृषि उत्पाद, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाओं जैसे सामानों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है।

पिछले साल रूस के साथ व्यापार 68.7 अरब डॉलर (करीब 6,400 अरब रुपये) तक पहुंच गया था, जिसमें ज्यादातर कच्चा तेल था। भारत को उम्मीद है कि ये बातचीत रूस के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) तक पहुंचाने में मदद करेगी।

इसके अलावा, लेबलिंग को सरल बनाने और नियमों को एक समान करने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इससे भारतीय उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी।