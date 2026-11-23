जैसे-जैसे एनवीडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर पर पकड़ कमजोर हो रही है, जो भारत के लिए फायदे की अच्छी गुंजाइश बन रही है।

ग्लोबल इकोनॉमिक एडवाइजर्स के मुख्य अर्थशास्त्री और प्रबंध निदेशक विलियम ली बताते हैं कि भारत का मजबूत तकनीकी कौशल अमेरिका से ज्यादा चिप्स निर्यात को अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन अगर, भारत वाकई एनवीडिया के चिप्स को छोड़कर AMD या गूगल जैसे दूसरे विकल्पों को अपनाना चाहता है तो उसे अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ अपना भरोसा और बढ़ाना होगा।