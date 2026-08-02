साल के अंत तक कंपनियां कर पाएंगी कार्बन क्रेडिट की खरीद-फरोख्त

भारतीय कंपनियां अब कार्बन क्रेडिट की खरीद-फरोख्त कर पाएंगी। यह मौका उन्हें नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत मिलेगा, जिसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को 2070 तक अपने नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना है। मिंट के सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट समिट में विशेषज्ञों ने इस बात पर खास जोर दिया कि क्रेडिट की कीमतें न्यायसंगत हों और उनकी सही तरीके से जांच हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।