सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए श्रीलंका के साथ टैक्स संधि के नियम बदले

भारत ने श्रीलंका के साथ अपनी टैक्स संधि में बदलाव किया है। सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान को रोकने और गलत तरीके से फायदा उठाने वालों पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया गया है।

1 अप्रैल, 2027 से लागू होने वाले ये नए नियम दोहरे कराधान (डबल टैक्सेशन) से बचने का लक्ष्य रखते हैं, यानि एक ही कमाई पर 2 बार टैक्स नहीं देना होगा।

इससे कंपनियों या व्यक्तियों के लिए टैक्स बचाने की खातिर एक देश से दूसरे देश में लेन-देन करना कठिन हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस संशोधित प्रोटोकॉल को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।