कपड़ा उद्योग को मिली बढ़ी राहत, कपास पर आयात शुल्क खत्म

अब नहीं रुकेगा कपड़े बनाने का काम

कपड़ा बनाने वाले कारखाने बढ़ती लागत से जूझ रहे थे और सरकार के इस कदम से उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। सस्ता आयातित कपास मिलने से उत्पादन लागत घटेगी।

साथ ही, व्यस्त मौसम में भी कारखाने बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। यह उद्योग को सहारा देने वाला एक अहम कदम है, जिससे कारोबारियों को कच्चे माल के दाम की चिंता छोड़कर कपड़ों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा।