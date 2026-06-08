विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भारत की प्रमुख बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने की तैयारी
भारत ब्लूमबर्ग जैसे बड़े ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के लिए फिर से जोर लगा रहा है। उसका इरादा विदेशी निवेशकों के लिए अपने बाजारों के दरवाजे और ज्यादा खोलना है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने टैक्स में छूट दी है और विदेशी निवेशकों के लिए बॉन्ड के प्रकारों का दायरा भी बढ़ा दिया है। इन कदमों से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पूंजी खींचने और वैश्विक वित्तीय बाजारों में देश की पैठ बढ़ने की उम्मीद है।
लंबी अवधि के सरकारी बॉन्डों का दायरा बढ़ाया
भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच बढ़ा दी है। इसमें 15, 30 और 40 साल के बॉन्ड भी शामिल हैं, ताकि दुनियाभर के निवेशकों को लुभाया जा सके।
इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसे अब विशेष टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश देश में आ सकता है। इससे भारत का बॉन्ड बाजार और मजबूत होगा, सरकार के लिए कर्ज लेने की लागत घटेगी और रुपये को स्थिरता प्रदान होगी। ये सभी बातें भारत को फिक्स्ड इनकम निवेश के लिए और भी आकर्षक ठिकाना बना देंगी।