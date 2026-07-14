भारत-स्पेन का 10 साल में व्यापार को 7 गुना बढ़ाने का लक्ष्य

भारत-स्पेन बिजनेस फोरम में पीयूष गोयल ने एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ना चाहिए।

गोयल ने साफ किया कि सिर्फ 3 साल में व्यापार को दोगुना करना दोनों देशों की क्षमता के हिसाब से काफी नहीं है। यह बैठक दिखाती है कि दोनों पक्ष नए अवसरों को तलाशने और ऐसी साझेदारियां बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिनसे दोनों देशों के लोगों को सीधा फायदा मिले।