सरकार निजी कंपनियों के लिए खोल रही परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र बिज़नेस Jun 08, 2026

सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल रही है। इसका मकसद ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति बढ़ाना और देश के हरित बदलाव को तेज करना है।

सरकार सुनिश्चित बिजली खरीद समझौतों (एश्योर्ड पावर परचेज एग्रीमेंट्स) और 1 लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के जरिए वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है।

यह RDI योजना परमाणु ऊर्जा जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों के लिए लंबी अवधि का, कम ब्याज वाला और असुरक्षित कर्ज उपलब्ध कराती है।

नीति आयोग के सदस्य अभय करंदीकर का कहना है कि क्षमता बढ़ाने के लिए एक ठोस रोडमैप बनाने को हितधारकों के साथ बातचीत जल्द शुरू होगी।