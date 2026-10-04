चिली सीधे भारत को तांबा-लिथियम देने को नहीं तैयार, CEPA वार्ता में अड़चन

चिली के पास लिथियम के बड़े भंडार और तांबे का अच्छा उत्पादन है, जो भारत की टेक और ग्रीन एनर्जी की योजनाओं के लिए बहुत अहम हैं, लेकिन कुछ कानूनी अडचनों के चलते चिली ने भारत के कुछ अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।

फिर भी दोनों देश साथ मिलकर काम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इसका एक उदाहरण 2025 में चिली की कोडेल्को और अडाणी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर के बीच तांबे के प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई साझेदारी है। वे अपने व्यापार समझौते को केवल वस्तुओं से आगे बढाकर और भी कई क्षेत्रों में बढ़ाना चाहते हैं।