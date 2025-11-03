भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उछाल (तस्वीर: पिक्साबे)

GST राहत और मांग बढ़ने से अक्टूबर में भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उछाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:57 pm Nov 03, 202501:57 pm

क्या है खबर?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती का असर अब बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने अक्टूबर में फिर रफ्तार पकड़ी है। GST राहत, बेहतर उत्पादकता और तकनीकी निवेश में बढ़ोतरी की वजह से इसमें तेजी आई है। नए ऑर्डरों में वृद्धि से उत्पादन और खरीदारी दोनों में मजबूती दिखी है, जिससे कंपनियों की इन्वेंट्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।