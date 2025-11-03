GST राहत और मांग बढ़ने से अक्टूबर में भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उछाल
क्या है खबर?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती का असर अब बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने अक्टूबर में फिर रफ्तार पकड़ी है। GST राहत, बेहतर उत्पादकता और तकनीकी निवेश में बढ़ोतरी की वजह से इसमें तेजी आई है। नए ऑर्डरों में वृद्धि से उत्पादन और खरीदारी दोनों में मजबूती दिखी है, जिससे कंपनियों की इन्वेंट्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
PMI
PMI सूचकांक में मजबूत उछाल
HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) अक्टूबर में बढ़कर 59.2 पर पहुंच गया, जो सितंबर में 57.7 था। यह लगातार चौथे महीने 50 से ऊपर बना हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में विस्तार का संकेत देता है। हालांकि, विदेशी बिक्री 10 महीनों में सबसे धीमी रही, जिससे बाहरी मांग में थोड़ी नरमी देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि GST सुधार और घरेलू बाजार की बढ़ती मांग ने उत्पादन में स्थिरता बनाए रखी है।
भरोसा
भविष्य को लेकर कंपनियों में भरोसा
सर्वेक्षण के अनुसार, कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाने और स्टॉक सुधारने के लिए कच्चे माल की खरीद में तेजी की है। लागत मुद्रास्फीति घटने से यह और आसान हुआ है। खुदरा मुद्रास्फीति भी सितंबर में घटकर 1.54 प्रतिशत पर आ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत मांग और GST सुधार के कारण आने वाले महीनों में भी स्थिति सकारात्मक रहेगी। भारतीय कंपनियां भविष्य में उत्पादन और बिक्री बढ़ाने को लेकर आशावादी हैं।