वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP दर धीमी होने की संभावना है

वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP दर धीमी होकर 6.5 फीसदी होने की आशंका

क्या है खबर?

ब्रोकरेज फर्म डोलाट कैपिटल और ICICI ग्लोबल मार्केट्स की शोध रिपोर्टों के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर धीमी होकर लगभग 6.5 फीसदी रहने की संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में गिरावट का यह पूर्वानुमान बढ़ती लागत, भू-राजनीतिक तनाव और संभावित रूप से कमजोर मानसून के कारण है। इन चुनौतियों के बावजूद, निजी उपभोग और पूंजीगत व्यय से वृद्धि दर 6 फीसदी से ऊपर रहने की संभावना है।