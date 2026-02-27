भारत की GDP में दिसंबर तिमाही में दर्ज हुई 7.8 प्रतिशत की वृद्धि

सीरीज GDP की नई सीरीज क्या है? सरकार ने GDP मापने का आधार वर्ष बदल दिया है और नई गणना पद्धति लागू की है। पहले 2011-12 को बेस ईयर माना जाता था, अब 2022-23 को नया बेस ईयर बनाया गया है। बेस ईयर वह साल होता है, जिससे तुलना कर ग्रोथ निकाली जाती है और कीमतों का असर अलग होता है। समय के साथ अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलता है, इसलिए बेस ईयर बदलकर नए हालात के अनुसार सही और ताजा तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती है।

आंकड़े बदले कौन से आंकड़े बदले और क्यों? नई सीरीज में GST डाटा, ई-वाहन रजिस्ट्रेशन और सरकारी भुगतान सिस्टम जैसे ताजा और डिजिटल स्रोतों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और खेती जैसे प्रमुख सेक्टर में डबल डिफ्लेशन तरीका अपनाया गया है, जिससे उत्पादन और कीमतों का अलग-अलग असर समझा जा सके। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से ग्रोथ और अलग-अलग सेक्टर की स्थिति की ज्यादा सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद जानकारी मिलेगी और अनौपचारिक क्षेत्र का भी पहले से बेहतर और विस्तृत आकलन हो सकेगा।

