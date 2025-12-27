भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ 390 अरब रुपये का इजाफा, जानिए कुल कितना हुआ
क्या है खबर?
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कारोबारी सप्ताह 4.36 अरब डॉलर (करीब 390 अरब रुपये) की भारी वृद्धि हुई है। इससे 19 दिसंबर तक कुल भंडार बढ़कर 693.32 अरब डॉलर (करीब 62,350 अरब रुपये) हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले वाले सप्ताह में 1.689 अरब डॉलर (करीब 145 अरब रुपये) की मामूली वृद्धि हुई थी, जिससे कुल भंडार 688.949 अरब डॉलर (करीब 61,900 अरब रुपये) हो गया था।
स्वर्ण भंडार
स्वर्ण भंडार में भी हुआ इजाफा
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हालिया वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार में वृद्धि है। 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 1.64 अरब डॉलर (करीब 145 अरब रुपये) बढ़कर 559.42 अरब डॉलर (करीब 50,300 अरब रुपये) हो गईं। इसी बीच, स्वर्ण भंडार के मूल्य में भी इस अवधि के दौरान 2.62 अरब डॉलर (करीब 235 अरब रुपये) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
वृद्धि
अन्य कोष में भी हुई वृद्धि
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार के साथ-साथ भारत के विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ आरक्षित निधि में भी वृद्धि देखी गई है। 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान SDR 80 लाख डॉलर (करीब 72 करोड़ रुपये) बढ़कर 18.74 अरब डॉलर (करीब 1,685 अरब रुपये) हो गया। इस अवधि में IMF के साथ भारत की आरक्षित निधि में 9.5 करोड़ डॉलर (करीब 855 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई।