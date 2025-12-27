भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ 390 अरब रुपये का इजाफा, जानिए कुल कितना हुआ

क्या है खबर?

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कारोबारी सप्ताह 4.36 अरब डॉलर (करीब 390 अरब रुपये) की भारी वृद्धि हुई है। इससे 19 दिसंबर तक कुल भंडार बढ़कर 693.32 अरब डॉलर (करीब 62,350 अरब रुपये) हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले वाले सप्ताह में 1.689 अरब डॉलर (करीब 145 अरब रुपये) की मामूली वृद्धि हुई थी, जिससे कुल भंडार 688.949 अरब डॉलर (करीब 61,900 अरब रुपये) हो गया था।