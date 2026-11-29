भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचा, जानिए कितनी आई गिरावट

क्या है खबर?

20 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है, जो 4.44 अरब डॉलर (करीब 410 अरब रुपये) घटकर 700.90 अरब डॉलर (करीब 65,000 अरब रुपये) रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, यह 16 सप्ताह का सबसे निचला स्तर है और इसका मुख्य कारण स्वर्ण भंडार में आई भारी गिरावट है। इसका मूल्य 4.095 अरब डॉलर (करीब 370 अरब रुपये) घटकर 94.519 अरब डॉलर (करीब 8,700 अरब रुपये) रह गया।