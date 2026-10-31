सरकार ने पेट्रोल निर्यात कर खत्म किया, डीजल-ATF पर बढ़ा शुल्क
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भारत सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाला निर्यात कर हटा दिया है, वहीं डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के शुल्कों में संशोधन किया गया है।
इस कदम का मकसद देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही नई दरें तुरंत लागू हो जाएंगी।
विमान ईंधन पर 11 रुपये लगेगा शुल्क
अब विमान ईंधन के निर्यात पर प्रति लीटर 11 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, वहीं डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर होगा। ये बदलाव एक ऐसी योजना के तहत किए गए हैं, जिसके तहत हर 2 सप्ताह में वैश्विक कीमतों के आधार पर ईंधन करों की समीक्षा और संशोधन होता है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय तनावों के बीच देश में ईंधन की आपूर्ति बनी रहे और उसमें संतुलन बना रहे।