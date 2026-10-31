सरकार ने पेट्रोल निर्यात कर खत्म किया, डीजल-ATF पर बढ़ा शुल्क

अब विमान ईंधन के निर्यात पर प्रति लीटर 11 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, वहीं डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर होगा। ये बदलाव एक ऐसी योजना के तहत किए गए हैं, जिसके तहत हर 2 सप्ताह में वैश्विक कीमतों के आधार पर ईंधन करों की समीक्षा और संशोधन होता है।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय तनावों के बीच देश में ईंधन की आपूर्ति बनी रहे और उसमें संतुलन बना रहे।