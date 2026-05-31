निर्यात ईंधन पर सरकार ने घटाया विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, क्या बदली पेट्रोल-डीजल की कीमत? बिज़नेस May 31, 2026

भारत ने 1 जून से निर्यात किए जाने वाले ईंधनों पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को कम कर दिया है। अब पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 3 रुपये से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

इसी तरह, डीजल पर लगने वाला शुल्क भी 16.5 रुपये से घटकर 13.5 रुपये प्रति लीटर रह गया है। विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है, इसका शुल्क 16 रुपये से घटकर 9.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है।