निर्यात ईंधन पर सरकार ने घटाया विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, क्या बदली पेट्रोल-डीजल की कीमत?
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भारत ने 1 जून से निर्यात किए जाने वाले ईंधनों पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को कम कर दिया है। अब पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 3 रुपये से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
इसी तरह, डीजल पर लगने वाला शुल्क भी 16.5 रुपये से घटकर 13.5 रुपये प्रति लीटर रह गया है। विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है, इसका शुल्क 16 रुपये से घटकर 9.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है।
पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं
अगर, आप भारत में पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। घरेलू उत्पाद शुल्क पहले की तरह ही रहेगा। इस SAED को पहली बार 27 मार्च को लगाया गया था, जब पश्चिम एशिया में संकट के दौरान देश में ईंधन की कमी नहीं थी।
हर 2 हफ्ते में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की अंतरराष्ट्रीय औसत कीमतों के हिसाब से इसमें बदलाव किया जाता है।