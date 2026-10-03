भारत ने सितंबर में तोड़ा क्रूड ऑयल का आयात रिकॉर्ड, जोखिमों के बीच निकाले नए रास्ते

पिछले महीने इराक, सऊदी अरब और UAE भारत को तेल सप्लाई करने वाले मुख्य देशों में शामिल थे। कुवैत ने भी अपना निर्यात बढ़ाकर इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया।

इसके अलावा, सऊदी अरब ने लाल सागर से तेल की शिपमेंट बढ़ाने के लिए अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को दोबारा शुरू कर दिया है। इन सब कदमों से रिफाइनरियों के पास कई और विकल्प आ गए हैं। यह ऐसे समय में खास तौर पर अहम है, जब रूसी तेल पर नए टैक्स लगने की भी आशंका बनी हुई है।