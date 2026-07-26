भारत स्विस घड़ियों के लिए बना 15वां सबसे बड़ा बाजार, आयात 2,000 करोड़ रुपये के पार

इन घड़ियों की कुल कीमत भी 31 फीसदी से ज्यादा बढ़कर करीब 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां दुनियाभर में स्विस घड़ियों की मांग में थोड़ी कमी आई है, वहीं भारत का बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

खासकर 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली महंगी घड़ियों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। रोलेक्स और ओमेगा जैसे बड़े ब्रांड्स का प्रदर्शन लगातार शानदार बना हुआ है।

इथोस जैसे रिटेलर्स नए स्टोर्स खोलने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि भारतीय ग्राहकों में प्रीमियम घड़ियों का क्रेज बढ़ रहा है।