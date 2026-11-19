भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस सेक्टर इस समय अमूर्त संपत्तियों के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। इस साल अडाणी पावर की अमूर्त संपत्ति में 76 फीसदी का उछाल आया है, वहीं बजाज ऑटो ने भी 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है।

हालांकि, स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बदलते दौर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी बड़ी IT कंपनियों को अपनी जगह बनाए रखने में मुश्किल हो रही है।

रिलायंस इंडस्ट्री्स भले ही भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी हुई है, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते वह दुनिया की शीर्ष-100 कंपनियों की सूची से बाहर हो गई है।