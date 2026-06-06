भारत को रूस से कच्चा तेल खरीद पड़ रहा महंगा बिज़नेस Jun 06, 2026

अप्रैल में भारत ने अपनी कुल कच्चा तेल खरीद का लगभग 38 फीसदी हिस्सा रूस से खरीदा, जो पिछले लगभग एक साल में सबसे ज्यादा है। यह बढ़ोतरी पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट की वजह से हुई, जिसने तेल के दाम बढ़ा दिए।

नतीजा यह हुआ कि भारत को रूसी तेल के लिए प्रति टन 77.8 डॉलर (करीब 7,200 रुपये) का भारी प्रीमियम चुकाना पड़ा, जो पहले मिलने वाले डिस्काउंट से 425 फीसदी ज्यादा था।

इस वजह से तेल बिल बढ़कर 15.4 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) हो गया। इस बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ ज्यादा दाम ही नहीं, बल्कि ज्यादा मात्रा में तेल का आयात भी एक वजह रहा।