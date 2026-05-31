भारत-ओमान के बीच 1 जून से शुरू होगा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 

भारतीय सामानों पर ओमान ने हटाई 5 फीसदी ड्यूटी

इस CEPA समझौते के लागू होते ही ओमान में 3.64 अरब डॉलर (करीब 330 अरब रुपये) के भारतीय सामानों पर लगने वाली 5 फीसदी आयात कर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब लगभग सभी भारतीय निर्यात ओमान में तुरंत बिना किसी शुल्क के हो जाएंगे।

इस समझौते से हुनरमंद भारतीयों के लिए ओमान में नौकरी पाना भी आसान होगा, क्योंकि पेशेवरों के लिए पैसों के ट्रांसफर की सीमाएं बढ़ाई गई हैं, वहीं भारत ने अपने संवेदनशील उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए 2,700 से ज्यादा टैरिफ लाइनों को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा है।