भारत ने मोबाइल फोन डिजाइन के लिए पेश की 62,500 करोड़ रुपये की योजना

इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना और भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को आगे बढ़ाना है। इसका फायदा खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे फ्रंटलाइन सेवाओं में होगा। इसके तहत ऐसे डिवाइस बनाए जाएंगे, जिनकी बैटरी लंबे समय तक चले, जिनमें सुरक्षित कनेक्शन हों और जो कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करें।

ज्यादातर मोबाइल पार्ट्स को देश में ही डिजाइन करने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इससे देश के ब्रांड्स को दुनियाभर में मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी।