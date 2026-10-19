भारत ने मोबाइल फोन डिजाइन के लिए पेश की 62,500 करोड़ रुपये की योजना
अगले 5 सालों में भारत अपने देश में ही मोबाइल फोन डिजाइन करने और बनाने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना शुरू कर रहा है।
इस योजना का मुख्य मकसद केवल दूसरे देशों के लिए मोबाइल फोन असेंबल करने तक सीमित न रहना है, बल्कि अब देश में ऐसी तकनीक तैयार की जाएगी, जो भारतीय लोगों की जरूरतों के हिसाब से एकदम सही हो।
योजना में मोबाइल ब्रांड और चिप्स को समर्थन
इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना और भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को आगे बढ़ाना है। इसका फायदा खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे फ्रंटलाइन सेवाओं में होगा। इसके तहत ऐसे डिवाइस बनाए जाएंगे, जिनकी बैटरी लंबे समय तक चले, जिनमें सुरक्षित कनेक्शन हों और जो कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करें।
ज्यादातर मोबाइल पार्ट्स को देश में ही डिजाइन करने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इससे देश के ब्रांड्स को दुनियाभर में मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी।