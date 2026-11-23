भारत में चिप की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि इस दशक के आखिर तक देश को हर साल करीब 100 अरब चिप्स की जरूरत होगी, जिसमें से केवल ऑटोमोटिव सेक्टर को ही लगभग 10 अरब चिप्स की आवश्यकता होगी।

इस बड़ी कमी को दूर करने के लिए सेमीकॉन 2.0 बड़े प्लांट और ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने वाली असेंबली यूनिट्स बनाने पर खास ध्यान दे रहा है।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां पहले ही ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं, जिससे जमीनी स्तर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।