सेमीकॉन 2.0 मिशन से 2030 तक चिप निर्माण में आएगी तेजी
भारत ने अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल सेमीकॉन 2.0 की शुरुआत की है।
अनुमान है कि 2030 तक देश अपनी चिप की जरूरतों का केवल 10 फीसदी ही पूरा कर पाएगा, लेकिन इस नई कोशिश के साथ सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक चिप का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। इसमें गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स पहले ही शुरू हो चुके हैं।
चिप की बढ़ती मांग से नए प्लांट बन रहे
भारत में चिप की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि इस दशक के आखिर तक देश को हर साल करीब 100 अरब चिप्स की जरूरत होगी, जिसमें से केवल ऑटोमोटिव सेक्टर को ही लगभग 10 अरब चिप्स की आवश्यकता होगी।
इस बड़ी कमी को दूर करने के लिए सेमीकॉन 2.0 बड़े प्लांट और ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने वाली असेंबली यूनिट्स बनाने पर खास ध्यान दे रहा है।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां पहले ही ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं, जिससे जमीनी स्तर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।