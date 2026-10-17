सरकार IDBI बैंक की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी फेयरफैक्स को बेचेगी
भारत सरकार IDBI बैंक की कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की तैयारी में है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के 2018 के एक आदेश पर टिका है, जिसने बिक्री से जुड़ी सभी कानूनी अड़चनों को खत्म कर दिया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की हालिया मंजूरी के साथ ही सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर इस रणनीतिक कदम के तहत अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।
फेयरफैक्स फाइनेंशियल करेगा बैंक का प्रबंधन
बिक्री पूरी होने के बाद IDBI बैंक का प्रबंधन फेयरफैक्स के हाथों में चला जाएगा। हालांकि, सरकार और LIC मिलकर बैंक में करीब 34 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे, ताकि वे बैंक के कामकाज पर नजर रख सकें।
अभी तक IDBI बैंक, LIC के नियंत्रण में था और इसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक-ठाक रही है। यह कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत निजी कंपनियों को बैंक में शामिल किया जाएगा, लेकिन साथ ही सरकारी निगरानी भी बनी रहेगी।