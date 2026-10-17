सरकार IDBI बैंक की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी फेयरफैक्स को बेचेगी

बिक्री पूरी होने के बाद IDBI बैंक का प्रबंधन फेयरफैक्स के हाथों में चला जाएगा। हालांकि, सरकार और LIC मिलकर बैंक में करीब 34 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे, ताकि वे बैंक के कामकाज पर नजर रख सकें।

अभी तक IDBI बैंक, LIC के नियंत्रण में था और इसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक-ठाक रही है। यह कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत निजी कंपनियों को बैंक में शामिल किया जाएगा, लेकिन साथ ही सरकारी निगरानी भी बनी रहेगी।