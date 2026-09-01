सरकार की पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन बढ़ाने के लिए PLI योजना लाने की तैयारी

भारत सरकार सौर पैनल बनाने में काम आने वाले पॉलीसिलिकॉन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना तैयार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन से पॉलीसिलिकॉन के आयात पर देश की निर्भरता कम करना है।

इसके साथ ही, यह देश को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगी। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

इस योजना के तहत सरकार का इरादा है कि तब तक देश में कम से कम 30 गीगावाट पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन शुरू हो जाए। उम्मीद है कि इस प्रयास से लगभग 25,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा।