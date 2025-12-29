चीन पर निर्भरता घटाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहा भारत 

वजह

क्यों उठाया जा रहा है यह कदम?

सरकार का ध्यान उन सामानों पर है, जिनका आयात कुछ खास देशों से बहुत अधिक होता है। अधिकारियों के अनुसार, कई ऐसे उत्पाद हैं, जिनमें भारत की निर्भरता ज्यादा है और इसे घटाने की जरूरत है। इसी वजह से कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने और कुछ को सरकारी मदद देने की योजना है। यह फैसला ऐसे समय लिया जा रहा है जब देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और आयात, निर्यात से काफी आगे निकल गया है।