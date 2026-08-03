भारत ने जुलाई में रूस से किया रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात

कच्चे तेल के अलावा, भारत ने इस महीने 12 लाख टन LPG भी आयात की है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका से आया है।

भले ही रूसी तेल पर मिलने वाली छूट कम हो रही है, फिर भी भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है, ताकि स्थिरता बनी रहे।

यही वजह है कि अब वह अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों की ओर भी रुख कर रहा है। समुद्री मार्गों में रुकावटें और रूस की रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले रूसी आपूर्ति अब पहले से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी है।