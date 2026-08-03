भारत ने जुलाई में रूस से किया रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात
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भारत ने जुलाई में रूस से 28 लाख बैरल प्रति दिन कच्चा तेल आयात कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देश के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा आधे से भी ज्यादा हो गया है।
यह बदलाव 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से सस्ते रूसी तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता को साफ दिखाता है।
स्थिरता के लिए ऊर्जा आपूर्ति में लाई विविधता
कच्चे तेल के अलावा, भारत ने इस महीने 12 लाख टन LPG भी आयात की है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका से आया है।
भले ही रूसी तेल पर मिलने वाली छूट कम हो रही है, फिर भी भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है, ताकि स्थिरता बनी रहे।
यही वजह है कि अब वह अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों की ओर भी रुख कर रहा है। समुद्री मार्गों में रुकावटें और रूस की रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले रूसी आपूर्ति अब पहले से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी है।