खनन क्षेत्र में नए कानून से कंपनियों पर घटा 1.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्स का बोझ

इस बदलाव से पहले खनन कंपनियों को करीब 14 तरह के करों, शुल्कों और फीसों से जूझना पड़ता था, जिनका कुल बोझ कभी-कभी 20 फीसदी तक पहुंच जाता था।

अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि अधिक स्पष्टता और एकरूपता आने से कंपनियां बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं बना सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खास तौर पर राहत मिली है। सुधार से पहले उन पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ दिख रहा था, जिसे इस नए नियम ने काफी हद तक कम कर दिया है।