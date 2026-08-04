सरकार 2-3 साल तक नहीं बेचेगी LIC में अपनी हिस्सेदारी
भारत सरकार ने साफ किया है कि अगले 2-3 साल तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी की कोई और बिक्री नहीं होगी।
इस रोक लगने से पहले सरकार ऑफर फोर सेल (OFS) के जरिए LIC में अपनी 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है, जिसमें 4 फीसदी का 'ग्रीन शू ऑप्शन' भी रखा गया है।
शेयर 7.4 फीसदी गिरकर 396.80 रुपये पर पहुंचे
बाजार में पर्याप्त दिलचस्पी बनी रहे, इसके लिए अधिकारियों ने 50 से ज्यादा वैश्विक और घरेलू फंडों से संपर्क किया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) सचिव अरुणिश चावला ने बताया कि अगर, सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो इस बिक्री से सरकार अपने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल कर पाएगी।
फिर भी, मंगलवार को दोपहर के कारोबार में LIC के शेयर 396.80 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो 7.4 फीसदी (31.70 रुपये) की गिरावट के साथ थे।
गैर-खुदरा निवेशक 4 अगस्त को बोली लगा सकते हैं, जबकि रिटेल निवेशकों को 5 अगस्त को 382 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर बोली लगाने का मौका मिलेगा।