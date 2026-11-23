एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत

चीन के करीब पहुंचा भारत, एशिया की ताकतवर देशों की सूची में तीसरे स्थान पर कायम

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:51 pm Nov 23, 202603:51 pm

क्या है खबर?

एशिया में भारत की बढ़ती ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लोवी इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आई है। संस्थान के एशिया पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार, भारत ने एशिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अपनी जगह बनाए रखी है। भारत को 100 में से 40.5 अंक मिले हैं। खास बात यह है कि भारत और चीन के कुल शक्ति स्कोर का अंतर 2018 के बाद सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है।