भारत-ब्राजील का 2030 तक आपसी व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

दोनों देश दवा, इंजीनियरिंग का सामान, केमिकल और मशीनरी जैसे अलग-अलग सेक्टरों में व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहे हैं। एक नए समझौते की वजह से ब्राजील ने भारतीय दवाओं के लिए अपने बाजार तक पहुंच को काफी आसान बना दिया है। अब भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए यहां काम करना पहले से आसान होगा।

इसके अलावा, दोनों देश अपने मुख्य व्यापार समझौते को भी नया रूप देने पर लगे हैं और कृषि, खनिज, रिन्यूएबल एनर्जी और छोटे व्यवसायों को सपोर्ट देने जैसे कई नए अवसरों पर भी बातचीत कर रहे हैं।