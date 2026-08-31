भारत-ब्राजील का 2030 तक आपसी व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य
भारत और ब्राजील ने 2030 तक अपने आपसी व्यापार को 30 अरब डॉलर (करीब 2,850 अरब रुपये) तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है।
यह घोषणा 31 अगस्त को ब्रासीलिया में हुई उनकी हालिया बैठक के बाद सामने आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच 15.07 अरब डॉलर (करीब 1,430 अरब रुपये) का व्यापार रहा था।
भारतीय दवाओं के लिए पहुंच हुई आसान
दोनों देश दवा, इंजीनियरिंग का सामान, केमिकल और मशीनरी जैसे अलग-अलग सेक्टरों में व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहे हैं। एक नए समझौते की वजह से ब्राजील ने भारतीय दवाओं के लिए अपने बाजार तक पहुंच को काफी आसान बना दिया है। अब भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए यहां काम करना पहले से आसान होगा।
इसके अलावा, दोनों देश अपने मुख्य व्यापार समझौते को भी नया रूप देने पर लगे हैं और कृषि, खनिज, रिन्यूएबल एनर्जी और छोटे व्यवसायों को सपोर्ट देने जैसे कई नए अवसरों पर भी बातचीत कर रहे हैं।
दिल्ली में खोला नया कार्यालय
ब्राजील ने नई दिल्ली में 'एपेक्सब्राजील' का एक नया कार्यालय खोला है। इसके खुलने से दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार करना और भी आसान हो जाएगा। यह कदम उनके 30 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा।