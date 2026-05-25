भारत बना तैयार स्टील का शुद्ध आयातक, 31 फीसदी की हुई बढ़ोतरी

देश में स्टील की खपत से ज्यादा मांग

भारत में स्टील की खपत लगातार बढ़ रही है। अप्रैल महीने में घरेलू खपत 1.3 करोड़ टन दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले 8 फीसदी से भी ज्यादा है। कच्चे स्टील के उत्पादन में भी करीब 4 फीसदी का उछाल आया और यह लगभग 1.4 करोड़ टन तक पहुंच गया।

निर्यात के मोर्चे पर बात करें तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम (UK) को पहले से ज्यादा स्टील भेजा, लेकिन बेल्जियम और इटली को कम निर्यात किया।

इससे साफ पता चलता है कि वैश्विक व्यापार के तरीके बदल रहे हें और वे घरेलू जरूरतों के साथ कदमताल कर रहे हें।