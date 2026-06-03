भारतीय उद्योगों के लिए खुलेंगे करीब 28 लाख अरब रुपये के व्यापार के नए रास्ते 

नई टैरिफ व्यवस्था हो रही तैयार

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सहायक ब्रेंडन लिनच और भारतीय अधिकारी दर्पण जैन की अगुआई वाली टीमें एक नई टैरिफ व्यवस्था तैयार कर रही हैं, जो सभी कानूनी नियमों के अनुरूप हो।

अगर, 4 जून तक सबकुछ योजना के मुताबिक रहा तो भारतीय उद्योगों- टेक्सटाइल, चमड़ा उत्पादों और ऑर्गेनिक केमिकल्स को 30,000 अरब डॉलर (करीब 28 लाख अरब रुपये) के बाजार में काफी फायदा मिल सकता है।

फिलहाल, दोनों पक्ष अंतिम नियमों को तय करने में जुटे हैं, तब तक 24 जुलाई तक 10 फीसदी का अस्थायी टैरिफ लागू रहेगा। यह समझौता जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापार को सुचारू बना सकता है।