भारत-EU के बीच दिसंबर में हो सकता है FTA पर हस्ताक्षर

इस समझौते को बनने में सालों लगे हैं। इसकी बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन करीब 10 साल तक रुकी रही और फिर इस साल जनवरी में दोबारा पूरी हुई।

EU के अधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद यह समझौता भारत के 99 फीसदी से ज्यादा निर्यात (जैसे कपड़ा और रत्न) को यूरोपीय संघ के बाजारों में खास पहुंच दिला सकता है।

पिछले साल ही भारत और EU का व्यापार 118 अरब यूरो (करीब 12,000 अरब रुपये) तक पहुंच गया था। अब दोनों पक्ष उम्मीद कर रहे हैं कि यह नया समझौता उनके व्यापार को और भी आगे बढ़ाएगा।