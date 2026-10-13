भारत-EU ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बनाई योजना

भारत ने अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना से जुड़ी नई जानकारी साझा की है। इसके तहत अब 490 औद्योगिक यूनिट्स के लिए उत्सर्जन तीव्रता कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

यह भी बताया कि उसकी कुल 558 गीगावाट (GW) बिजली उत्पादन क्षमता में से 308GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से आती है, जो कुल क्षमता का आधे से ज्यादा है।

EU ने भारत के इन प्रयासों की सराहना की और CBAM को लेकर अपनी प्रगति की जानकारी दी। जलवायु सहयोग को और बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष अब तकनीकी स्तर पर और बातचीत करने की योजना बना रहे हैं।