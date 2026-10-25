भारत-EU की FTA को दिसंबर से पहले अंतिम रूप देने की तैयारी
भारत और यूरोपीय संघ (EU) दिसंबर खत्म होने से पहले मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को अंतिम रूप देने की जल्दबाजी में हैं। उनका लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रसेल्स दौरे के दौरान 17 या 18 दिसंबर के आस-पास इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं। दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि यह समझौता फटाफट पूरा हो जाए। खासकर, जब पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है तो व्यापारिक साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई हैं।
अंग्रेजी भाषा में मंजूरी देने का आग्रह
काम में देरी न हो इसके लिए यूरोपीय आयोग ने EU की परिषद से आग्रह किया है कि वे FTA को उसकी मूल अंग्रेजी भाषा में ही मंजूरी दे दें। ऐसा इसलिए, ताकि 24 भाषाओं में अनुवाद का इंतजार न करना पड़े और काम तेजी से आगे बढ़े।
इस समझौते पर हस्ताक्षर 17 या 18 दिसंबर के आस-पास होने की उम्मीद है, ठीक प्रधानमंत्री मोदी के G-20 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद।
इस बीच, दोनों पक्षों के बड़े अधिकारी इस सप्ताह यूरोप और भारत के बीच लगातार आ-जा रहे हैं, ताकि वे समझौते की अंतिम बारीकियों को सुलझा सकें और यह दिखा सकें कि वे इसे पूरा करने को लेकर कितने गंभीर हैं।