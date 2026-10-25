भारत-EU की FTA को दिसंबर से पहले अंतिम रूप देने की तैयारी

काम में देरी न हो इसके लिए यूरोपीय आयोग ने EU की परिषद से आग्रह किया है कि वे FTA को उसकी मूल अंग्रेजी भाषा में ही मंजूरी दे दें। ऐसा इसलिए, ताकि 24 भाषाओं में अनुवाद का इंतजार न करना पड़े और काम तेजी से आगे बढ़े।

इस समझौते पर हस्ताक्षर 17 या 18 दिसंबर के आस-पास होने की उम्मीद है, ठीक प्रधानमंत्री मोदी के G-20 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद।

इस बीच, दोनों पक्षों के बड़े अधिकारी इस सप्ताह यूरोप और भारत के बीच लगातार आ-जा रहे हैं, ताकि वे समझौते की अंतिम बारीकियों को सुलझा सकें और यह दिखा सकें कि वे इसे पूरा करने को लेकर कितने गंभीर हैं।