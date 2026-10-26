रॉटरडैम के साथ मिलकर भारत बंदरगाहों को बनाएगा स्मार्ट
बिज़नेस
भारत यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाह रॉटरडैम के साथ मिलकर अपने बंदरगाहों को तेज और स्मार्ट बनाने जा रहा है। योजना है कि कार्गो यानि सामान के आने-जाने के तरीके को डिजिटल किया जाए, जिससे जहाजों को कम इंतजार करना पड़े और सामान जल्दी एक से दूसरी जगह पहुंच सके। इससे सभी के लिए व्यापार और भी आसान हो जाएगा।
साझेदारी से बढ़ेगी भारत की क्षमता
यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह और भारतीय सामानों के लिए एक अहम पड़ाव रॉटरडैम, भारत के कस्टम और कार्गो सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यह साझेदारी क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भारत को वैश्विक बाजारों से बेहतर तरीके से जुड़ने में भी मदद करेगी और देश की व्यापार संबंधी महत्वाकांक्षाओं को भी एक बड़ी ताकत मिलेगी।