रॉटरडैम के साथ मिलकर भारत बंदरगाहों को बनाएगा स्मार्ट

यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह और भारतीय सामानों के लिए एक अहम पड़ाव रॉटरडैम, भारत के कस्टम और कार्गो सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यह साझेदारी क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भारत को वैश्विक बाजारों से बेहतर तरीके से जुड़ने में भी मदद करेगी और देश की व्यापार संबंधी महत्वाकांक्षाओं को भी एक बड़ी ताकत मिलेगी।