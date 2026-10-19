भारत-न्यूजीलैंड के बीच कल से लागू होगा मुक्त व्यापार समझौता
भारत और न्यूजीलैंड मंगलवार (20 अक्टूबर) को अपना मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लागू करने जा रहे हैं। इस समझौते के तहत भारतीय सामान न्यूजीलैंड में बिना किसी शुल्क के बेचा जा सकेगा, वहीं न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) का निवेश कराने का भरोसा दिलाया है।
इसके साथ ही भारत के कुशल पेशेवर अब न्यूजीलैंड में 3 साल तक काम कर सकेंगे। इसके लिए 5,000 नए वीजा जारी किए जाएंगे।
RCEP समझौतों का लाभ मिलेगा
इस समझौते का मकसद अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को दोगुना करना है। इसके लिए न्यूजीलैंड से आने वाले ज्यादातर सामानों पर लगने वाला शुल्क कम किया जाएगा।
इससे सेब और कीवी जैसे न्यूजीलैंड के उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से जगह मिल पाएगी, लेकिन भारत के संवेदनशील उद्योगों को बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं।
इस समझौते से एक और बड़ी बात यह है कि अब भारत के चीन को छोड़कर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) के सभी सदस्य देशों के साथ व्यापार समझौते हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच 1.3 अरब डॉलर (करीब 120 अरब रुपये) का द्विपक्षीय व्यापार था, यह समझौता अब इससे भी ज्यादा व्यापार बढ़ाने के नए रास्ते खोलेगा।