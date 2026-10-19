भारत-न्यूजीलैंड के बीच कल से लागू होगा मुक्त व्यापार समझौता

इस समझौते का मकसद अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को दोगुना करना है। इसके लिए न्यूजीलैंड से आने वाले ज्यादातर सामानों पर लगने वाला शुल्क कम किया जाएगा।

इससे सेब और कीवी जैसे न्यूजीलैंड के उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से जगह मिल पाएगी, लेकिन भारत के संवेदनशील उद्योगों को बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं।

इस समझौते से एक और बड़ी बात यह है कि अब भारत के चीन को छोड़कर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) के सभी सदस्य देशों के साथ व्यापार समझौते हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच 1.3 अरब डॉलर (करीब 120 अरब रुपये) का द्विपक्षीय व्यापार था, यह समझौता अब इससे भी ज्यादा व्यापार बढ़ाने के नए रास्ते खोलेगा।