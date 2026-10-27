भारत-EU निवेश सुरक्षित करने के लिए कर रहे नया समझौता

ये समझौते बड़े मुक्त व्यापार वार्ताओं का हिस्सा हैं। भारत में पहले से ही करीब 6,000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे में ज्यादा मजबूत सुरक्षा उपाय निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकते हैं और नए व्यापार के मौके खोल सकते हैं।

अगर, सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो दिसंबर तक अंतिम व्यापार समझौता होने के बाद ये दोनों समझौते अगले साल लागू हो जाएंगे।