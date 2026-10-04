राजनीतिक तनाव को दरकिनार कर भारत-कनाडा व्यापार वार्ता फिर शुरू

इस साल के आखिर तक CEPA समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर के आस-पास कनाडा में इसकी प्रगति की उम्मीद भी जताई जा रही है।

कनाडाई व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू भी एक बड़े कारोबारी दल के साथ जल्द दिल्ली आ रहे हैं। इससे साफ है कि दोनों देशों को इस बातचीत में काफी संभावनाएं दिख रही हैं।

भारत को कनाडा से अब तक 4.8 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) का निवेश मिला है। दोनों देश दवाइयों, लोहे से लेकर दालों और कोयले तक कई चीजों का व्यापार करते आए हैं।