भारत-अर्जेंटीना के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने की कवायद

अर्जेंटीना, भारत की फार्मा नियामक स्थिति को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इससे भारतीय दवाएं अर्जेंटीना के बाजार में और आसानी से पहुंच पाएंगी।

वे प्याज, दूध उत्पाद, अंगूर और दालों का निर्यात बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, दोनों देश लिथियम जैसे खनन, ऊर्जा, अंतरिक्ष तकनीक, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं जैसे अहम क्षेत्रों में नए सिरे से सहयोग की संभावनाएं देख रहे हैं। इन डिजिटल सेवाओं में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

दूसरी तरफ, कृषि, खनिज, ऊर्जा, फार्मास्युटिकल्स, हेल्थकेयर, पर्यटन, बैंकिंग और दूरसंचार जैसे कई और क्षेत्रों में भी दोनों देश नए व्यापारिक अवसरों की खोज में हैं।