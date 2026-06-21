24 जुलाई से पहले हो सकता है भारत-अमेरिका टैरिफ पर अंतिम फैसला

दोनों देशों की टैरिफ कटौती की योजना

अमेरिका, भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 18 फीसदी तक घटाने को तैयार है, वहीं भारत भी अमेरिकी औद्योगिक, कृषि और ऊर्जा उत्पादों की खरीद पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती की योजना बना रहा है।

भारत का मकसद है कि उसे अमेरिका के बाजार में आसियान (ASEAN) जैसे देशों की तुलना में टैरिफ का बेहतर फायदा मिले, जिससे उसकी बाजार में पकड़ मजबूत हो सके।

दोनों पक्ष ऐसे समझौते पर सहमत होना चाहते हैं, जो सबके लिए फायदेमंद साबित हो। इसे जुलाई के मध्य तक लागू किए जाने की उम्मीद है। इस बातचीत को लेकर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनका पूरा ध्यान इस व्यापार समझौते के ढांचे को तैयार करने पर है।