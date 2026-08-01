अंतिम तारीख तक 5.9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दाखिल किए ITR

आयकर विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई की आखिरी तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITRs) दाखिल किए गए।

यह आखिरी तारीख उन करदाताओं के लिए थी, जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं थी और जो देर से रिटर्न भरने पर लगने वाले जुर्माने से बचना चाहते थे।

पिछले साल 7.3 करोड़ से ज्यादा ITRs दाखिल हुए थे। हालांकि, उस साल आखिरी तारीख सितंबर तक बढ़ा दी गई थी।