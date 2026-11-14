तेलंगाना में सूखे की मार झेल रहे 2 किसानों ने की आत्महत्या

तेलंगाना इस साल बड़े सूखे की चपेट में है। यहां सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश हुई है, जिस कारण जलाशयों में पानी का स्तर काफी गिर गया है।

राज्य के 31 जिलों के 365 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अब तक तेलंगाना में 13.22 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है।

इन गंभीर हालात को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की योजना बनाई है। वे 15 नवंबर को प्रधानमंत्री से मिलकर संकटग्रस्त किसानों के लिए तुरंत आर्थिक मदद की मांग करेंगे।