IN-SPACe ने 4 स्टार्टअप्स में 67.15 करोड़ रुपये के निवेश का किया ऐलान

मनास्टू स्पेस को एक नए आयोडीन-आधारित ईंधन वाले इंजन के लिए 22.08 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह इंजन छोटे सैटेलाइट्स को सस्ता और ज्यादा आसानी से संभालने लायक बनाएगा।

इंस्पेक्सिटी स्पेस लेबोरेटरीज को 21.18 करोड़ रुपये का फंड मिला है। वे ऐसे इंजन पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में ही ईंधन भरने की सुविधा मिल सकेगी।

इसी तरह, व्योमआईसी को डीप-स्पेस नेविगेशन के लिए अत्यंत सटीक घड़ियां बनाने के लिए 12.55 करोड़ रुपये मिले हैं, वहीं मुंबईसेमी को एक ऐसी चिप डिजाइन करने के लिए 11.34 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और भारत के भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन (NavIC) सिस्टम दोनों के साथ काम कर सकेगी।