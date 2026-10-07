अरबपति रे डालियो ने AI बबल को लेकर खतरे की घंटी बजाई

डालियो ने समझाया कि बाजार का मुनाफा केवल मुट्ठी भर शेयरों में सिमटता जा रहा है, वहीं बॉन्ड यील्ड (पैसा उधार लेने की लागत) पिछले कई दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

उन्होंने सलाह दी कि जैसे-जैसे शेयरों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को अपनी कुछ पूंजी को नकद में बदलने पर विचार करना चाहिए।

उन्होंने वेल्थ टैक्स के बढ़ते दबाव और पैसा हासिल करने के लिए संपत्ति बेचने की जरूरत का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा, "अक्सर ऐसा ही होता है कि बबल इसी मोड़ पर फटता है।"