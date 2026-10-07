अरबपति रे डालियो ने AI बबल को लेकर खतरे की घंटी बजाई
ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बाजार एक 'क्लासिक बबल' की ओर बढ़ रहा है, जो जल्द ही फूट सकता है।
सिंगापुर में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेक कंपनियां अपने AI से जुड़े बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भारी कर्ज ले रही हैं, लेकिन ब्याज दरें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इन कर्जों को संभालना या चुकाना मुश्किल होता जा रहा है।
मुनाफा कुछ ही शेयरों में सिमटा
डालियो ने समझाया कि बाजार का मुनाफा केवल मुट्ठी भर शेयरों में सिमटता जा रहा है, वहीं बॉन्ड यील्ड (पैसा उधार लेने की लागत) पिछले कई दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।
उन्होंने सलाह दी कि जैसे-जैसे शेयरों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को अपनी कुछ पूंजी को नकद में बदलने पर विचार करना चाहिए।
उन्होंने वेल्थ टैक्स के बढ़ते दबाव और पैसा हासिल करने के लिए संपत्ति बेचने की जरूरत का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा, "अक्सर ऐसा ही होता है कि बबल इसी मोड़ पर फटता है।"