बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की अर्थशास्त्री सोनल बाधन ने बताया कि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), खनन (माइनिंग) और वित्तीय सेवाओं (फाइनेंशियल सर्विसेज) जैसे क्षेत्रों में मजबूत बढ़ोतरी हुई है।

इससे कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि की भरपाई हो रही है, जिस पर कमजोर मानसून का असर पड़ा था। हालांकि, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने वालों के लिए अभी भी कच्चे माल की लागत ज्यादा है, जिससे उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है।

फिर भी कुल मिलाकर माहौल सकारात्मक बना हुआ है क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी गति और उत्साह दिख रहा है।