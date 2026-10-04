RBI इस महीने बढ़ा सकता है रेपो रेट, जानिए क्या है वजह

RBI इस महीने बढ़ा सकता है रेपो रेट, जानिए क्या है वजह
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अक्टूबर में होने वाली अपनी समीक्षा बैठक में रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत बढ़ा सकता है। जानकारों का मानना है कि ऐसा मुख्य रूप से कच्चे तेल के दाम बढ़ने और दुनियाभर में अपनाई जा रही सख्त मौद्रिक नीतियों की वजह से बढ़ती महंगाई के कारण होगा।
अगर, RBI ऐसा करता है तो 2023 की शुरुआत के बाद यह रेपो रेट में पहली बढ़ोतरी होगी। उस समय रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर थी। फिलहाल, रेट 5.25 प्रतिशत पर बनी हुई है।
बढ़ सकता है महंगाई का अनुमान
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि RBI वित्त वर्ष 2027 के लिए महंगाई का अपना अनुमान बढ़ा सकता है। इसकी वजह यह है कि बाजार में चीजों के दाम और ऊर्जा की लागत लगातार बढ़ रही है।
दूसरी तरफ, देश में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के चलते RBI आर्थिक विकास दर के अपने अनुमान को भी ऊपर ले जा सकता है। फिलहाल, RBI ने इसे 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता का कहना है कि ये बदलाव जरूरी हैं, ताकि ब्याज दरें सकारात्मक बनी रहें और भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाला जा सके।
उनका मानना है कि RBI एक तरफ तो कीमतों को नियंत्रण में रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह आर्थिक विकास की रफ्तार को भी बनाए रखने की कोशिश में है।