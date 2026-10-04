RBI इस महीने बढ़ा सकता है रेपो रेट, जानिए क्या है वजह

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि RBI वित्त वर्ष 2027 के लिए महंगाई का अपना अनुमान बढ़ा सकता है। इसकी वजह यह है कि बाजार में चीजों के दाम और ऊर्जा की लागत लगातार बढ़ रही है।

दूसरी तरफ, देश में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के चलते RBI आर्थिक विकास दर के अपने अनुमान को भी ऊपर ले जा सकता है। फिलहाल, RBI ने इसे 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता का कहना है कि ये बदलाव जरूरी हैं, ताकि ब्याज दरें सकारात्मक बनी रहें और भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाला जा सके।

उनका मानना है कि RBI एक तरफ तो कीमतों को नियंत्रण में रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह आर्थिक विकास की रफ्तार को भी बनाए रखने की कोशिश में है।