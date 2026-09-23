निर्मला सीतारमण ने BRICS देशों से की प्रभावी वैश्विक कर नीति बनाने की अपील

साझा टैक्स से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सीतारमण ने BRICS के लिए कुछ नए वर्किंग ग्रुप बनाने का सुझाव दिया।

ये ग्रुप अंतरराष्ट्रीय टैक्स और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे खास मुद्दों पर काम करेंगे। उन्होंने भारत के उन प्रयासों का भी जिक्र किया, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स संबंधी समाधान लाए जा रहे हैं।

इसमें फेसलेस असेसमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाली टैक्सपेयर सहायता जैसी चीजें शामिल हैं।

इस योजना के तहत BRICS टैक्स नॉलेज हब जैसे माध्यम भी तैयार किए जाएंगे। इससे सदस्य देश एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे और आने वाली बातचीत में अपनी बात मजबूती से रख सकेंगे।