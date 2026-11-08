मुहूर्त ट्रेडिंग: दिपावली पर सेंसेक्स-निफ्टी ने लगाई जोरदार छलांग
दिपावली के मौके पर हुए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला। इस दौरान सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 81,380 के पार निकल गया, वहीं निफ्टी ने 80 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 23,100 का स्तर पार कर लिया।
टाटा स्टील, सन फार्मा, BEL और HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरों ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया। निवेशकों ने नए भारतीय वर्ष की शुरुआत काफी उत्साह के साथ की।
1957 में हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत
मुहूर्त ट्रेडिंग दिपावली की एक पुरानी परंपरा है, जिसकी शुरुआत 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर हुई थी। इसे नए भारतीय वर्ष की शुभ शुरुआत के तौर पर देखा जाता है।
इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चला और इसके साथ संवत 2083 का आगाज हुआ।
बाजार में सभी सेक्टर्स में काफी जोश दिखा। मजबूत कमाई के आंकड़ों और अक्टूबर में बिक्री के अच्छे नतीजों की वजह से छोटे शेयरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।