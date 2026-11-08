मुहूर्त ट्रेडिंग: दिपावली पर सेंसेक्स-निफ्टी ने लगाई जोरदार छलांग

मुहूर्त ट्रेडिंग दिपावली की एक पुरानी परंपरा है, जिसकी शुरुआत 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर हुई थी। इसे नए भारतीय वर्ष की शुभ शुरुआत के तौर पर देखा जाता है।

इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चला और इसके साथ संवत 2083 का आगाज हुआ।

बाजार में सभी सेक्टर्स में काफी जोश दिखा। मजबूत कमाई के आंकड़ों और अक्टूबर में बिक्री के अच्छे नतीजों की वजह से छोटे शेयरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।